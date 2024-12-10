У Зеленского рассказали, какие вопросы поднимут на первом заседании новой Контактной группы

Президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по завершению войны планирует обсудить приглашение Украины в НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, выступая в ходе опроса "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества", осуществленного по заказу Центра "Новая Европа".
Жовква напомнил, что вчера Зеленский рассказал о создании новой Контактной группы, а также уже было анонсировано первое ее заседание на уровне нескольких европейских партнеров.
"Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет безусловно и вопрос, о котором мы с вами говорим, получение заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО, наряду и другими вопросами, вопросами военной поддержки Украины"," - рассказал Жовква.
По его словам, эти вопросы поднимались также в ходе недавней встречи президента Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Вчера президент Украины ВладимирЗеленский рассказал, что Украина уже организовала новую контактную группу. Известно, что в группу вошли несколько стран Европы, которые разработают единую позицию по завершению войны.
Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что, несмотря на то, что Украина организовала новую контактную группу по завершению войны, перечень участников все еще формируется.
Он также рассказал, что Украина планирует провести первую встречу группы в декабре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.