У Зеленского рассказали, какие вопросы поднимут на первом заседании новой Контактной группы

Жовква напомнил, что вчера Зеленский рассказал о создании новой Контактной группы, а также уже было анонсировано первое ее заседание на уровне нескольких европейских партнеров.

"Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет безусловно и вопрос, о котором мы с вами говорим, получение заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО, наряду и другими вопросами, вопросами военной поддержки Украины"," - рассказал Жовква.

По его словам, эти вопросы поднимались также в ходе недавней встречи президента Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Что предшествовало

Вчера президент Украины ВладимирЗеленский рассказал, что Украина уже организовала новую контактную группу. Известно, что в группу вошли несколько стран Европы, которые разработают единую позицию по завершению войны.