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У Зеленского рассказали о новой Контактной группе: встречу планируют в декабре

Понедельник 09 декабря 2024 18:26
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У Зеленского рассказали о новой Контактной группе: встречу планируют в декабре Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Украина организовала новую контактную группу по завершению войны. Однако окончательный перечень участников все еще формируется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

По его словам, Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые, вместе с США, способны обеспечить максимальное усиление нашего государства. Сейчас окончательный перечень участников еще формируется.

Однако уже известно, что это будут страны, которые имеют дальнобойные способности. Страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит будущее Украины в НАТО.

"Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, обеспечения того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя", - рассказал Никифоров.

Что предшествовало

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже организовала новую контактную группу. В нее вошли несколько стран Европы, которые разработают единую позицию по завершению войны.

"Мы уже организовали (Контактную группу - ред.). Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Мы на них всех рассчитываем, просто именно Дания могла бы представлять нордик-команду. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре. Видите, у нас уже совпадает много мыслей", - добавил глава государства.

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