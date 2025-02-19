У Зеленского рассказали, на чем будут настаивать во время переговоров с Келлогом

Украина настаивает на фундаментальных условиях в переговорах спецпредставителем США Кит Келлогом. Михаил Подоляк отметил, что главные требования, это гарантии безопасности.

Украинская дипломатия готовится к важным переговорам со спецпредставителем США Кит Келлогом, и на этих встречах Киев намерен четко обозначить свои "красные" линии, которые нельзя нарушить в процессе мирных переговоров.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина должна оставаться упрямой и спокойной на всех этапах переговоров. Главная задача - настаивать на фундаментальных принципах, которые нельзя игнорировать.

Президент Украины Владимир Зеленский на каждой встрече подчеркивает, что вопрос безопасности для страны является безусловным приоритетом.

"В частности, никакого признания оккупированных территорий, никаких там ультиматумов России. Гарантии безопасности", - подчеркнул Подоляк.

Гарантии безопасности и укрепление ВСУ

По его словам, одним из наиболее важных моментов являются гарантии безопасности, в частности возможность создания военных баз и укрепления системы противовоздушной обороны. Подоляк отмечает, что страна не планирует сокращать свои вооруженные силы, а наоборот - увеличивать их инвестиции, улучшать тренинги и увеличивать производство современного оружия.

Для Украины неприемлемы требования России по сокращению армии или внедрение контроля за производственным потенциалом. Отдельно Подоляк обращает внимание на позицию РФ относительно отказа от международных военных альянсов, миротворческих контингентов и совместных тренировок с другими странами. Украина категорически отказывается от таких компромиссов.

Объединенный европейский альянс или НАТО

Подоляк отметил, что Украина продолжает работать над идеей общеевропейского альянса безопасности, особенно если США продолжат акцентировать на том, что Европа должна сама себя оберегать. Для Украины важно не отказываться от возможности присоединения к любым альянсам, включая НАТО, если ситуация требует этого для обеспечения национальной безопасности.

Не менее важный момент, на котором Украина будет настаивать на переговорах, это объяснение, почему поощрение России к безнаказанности опасно для всей мировой цивилизации. Если страну не остановить на начальном этапе, ее агрессия будет только нарастать.

"Это надо будет также объяснить господину Келлогу, потому что любые другие форматы работы с Россией они будут приводить только к увеличению рисков для современной цивилизации", - отметил он.