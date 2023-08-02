У Зеленского раскритиковали реакцию мира на прекращение РФ зерновой сделки

По словам Подоляка, так называемая "группа Путина" решила еще раз сыграть в унизительный шантаж - разорвала зерновое соглашение, заблокировала акваторию, намеренно усилила голод на Африканском континенте, публично нанесла удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, угрожала коммерческому судоходству третьих стран, а должной реакции на это до сих пор нет.

"Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований "российских кремлевских старцев" международное сообщество унижено так просит: "Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления", - констатирует советник.

Именно поэтому, по словам Подоляка, Россия продолжает шантажировать, обстреливать Украину, пытаясь добиться своей цели.

"Вопрос: почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?" – риторически спрашивает он.

Выход РФ из зернового соглашения

17 июля в России заявили о прекращении "зернового соглашения", заключенного ранее. В связи с этим Украина лишилась возможности экспортировать агропродукцию по "зерновому коридору", организованному в рамках соглашения, подписанного с участием ООН и Турции в июле прошлого года в Стамбуле.

В Украине заявили, что рассматривают транспортировку зерна через территориальные воды Румынии и Болгарии. На это в РФ тут же пригрозили, что будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут следовать в черноморские порты Украины. В Минобороны Украины пообещали ответить тем же.

Подробнее о выходе РФ из "зерновой сделки" - читайте в материале РБК-Украина.