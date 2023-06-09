У Зеленского резко ответили на скандальное заявление ООН по Каховской ГЭС

Организация Объединенных Наций в очередной раз обнулила свою репутацию после того, как заявила о "неясных обстоятельствах" разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Обстоятельства, повлекшие разрушение Каховской ГЭС, слишком непонятны”, - игриво заявляет чиновник ООН Джереми Лоуренс. Действительно непонятны? Так же, как непонятны "обстоятельства", выглядящие как неспровоцированная война России против Украины", - написал Подоляк.

Он напомнил, что россияне с начала полномасштабной войны совершали массовые убийства мирного населения, наносили ракетные удары по населенным пунктам, разрушали больницы и школы, стерли с лица земли Соледар и Бахмут, нарушали международное право и устав ООН.

"(Обстоятельства - ред.) совершенно непонятны. Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречное по цинизму обнуление собственной репутации и умышленный отказ от выполнения своих функций", - отметил советник руководителя ОП.

Что сказал Лоуренс

Сегодня представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс рассказал, что Организация пока не может оценивать подрыв Каховской ГЭС как военное преступление.

Он объяснил, что причиной этому якобы является невозможность установить обстоятельства инцидента.

Такое заявление чиновник сделал после того, как ряд экспертов уже утверждали о том, что Каховскую ГЭС вероятнее всего разрушил подрыв изнутри. Еще год назад Украина сообщала о минировании станции российскими оккупантами.