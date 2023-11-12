У Зеленского резко ответили на идею взять Украину в НАТО частями

"Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Да, иногда можно услышать удивительные предложения по поводу того, что Украина якобы может запросто войти в НАТО… частями - территориями, которые не под оккупацией. Вот уже эти "простые решения", которые всегда в конечном счете стоят очень дорого...", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Отметим, что бывший генсек НАТО выступил с предложением о присоединении Украины к Североатлантическому Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.

"Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО", - заявил Расмуссен.

При этом бывший генсек НАТО предложил провести процесс присоединения Украины к Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.

По его мнению, такой план членства Украины в НАТО якобы "не символизировал бы замораживание конфликта с РФ, но означал бы решительность предупредить Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к Альянсу".

Однако Подоляк заявил, что сам разговор об этом явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию.

"Во-первых, сам разговор о такой возможности явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это же очевидно? Бесспорно", - подчеркнул советник.

Подоляк также отметил, что нет гарантий, что Россия захочет согласиться с "Украиной в НАТО".

"Кто гарантирует, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто именно выступит гарантом неприкосновенности... условной линии разграничения? Теория ли не предполагает практики?", - написал он.

Учитывая все это, Подоляк отметил неуместность таких "удивительных предложений".

"Тогда зачем озвучивать эти удивительные предложения... Вместо того, чтобы осознать, наконец, три прописные истины: РФ абсолютно недоговороспособна и попытается обмануть в любом случае; РФ в таком виде только будет масштабировать риски и будет пытаться реализовать свои агрессии; только значительно "военно/ технологическая помощь "Украина решает проблему европейской безопасности и гарантирует возврат к стабильным глобальным правилам…", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно издание The Washington Post сообщило, что украинская и российская делегации обсуждают три вопроса: обмен пленными и телами погибших военных, судоходство в Черном море и возвращение депортированных украинских детей.

Также, американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопросы возможных мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

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