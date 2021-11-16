У Зеленського роз'яснили, хто отримає тисячу гривень за вакцинацію від COVID

Зазначимо, сьогодні низка ЗМІ з посиланням на одного з нардепів від "Слуги народу" опублікували інформацію про те, що гроші отримають тільки нібито ті, хто вакцинується після 19 грудня.

"Бачу, що потрібно деяке роз'яснення вчорашньої звістки про тисячу гривень щепленим від коронавірусу. Її отримають всі українці, які пройшли повний курс вакцинації. Однією дозою у випадку "Джонсон&Джонсон" або двома - у всіх інших. До 19 грудня і після", - зазначив Никифоров.

Він уточнив, що це масштабна програма з підтримки бізнесу.

"Механізм виділення грошей ще опрацьовують, але вже зараз можна сказати, що це не готівкові гроші. Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит - називайте як хочете - на перелік товарів і послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, подорожі і спорт", - додав Никифоров.