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У Зеленського закликали до превентивних санкцій за "референдуми"

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 16:44
У Зеленського закликали до превентивних санкцій за "референдуми" Фото: заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Мілан Лєліч

Санкції проти Росії за проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України слід вводити вже сьогодні. У такому разі такого сценарію вдасться уникнути.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Мені здається, важливо розуміти, і ми зараз теж розмовляємо з нашими партнерами в контексті намірів російської сторони організувати ці так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. І ми теж вважаємо, що мають бути попереджувальні сигнали, попереджувальна позиція, санкції, конкретні наслідки для ворога, якщо це станеться", - сказав він.

На підтвердження своїх слів він навів приклад, коли перед війною саме Україна попереджала світ про енергетичний шантаж і про використання газу як політичної зброї.

"Ми вимагали закриття "Північного потоку", і якби були здійснені запобіжні обмежувальні заходи, у тому числі санкції, принаймні був шанс уникнути тієї трагедії, яка сталася", - запевнив заступник керівника ОП.

Сибіга додав, що Україна вже передала своє бачення з цього приводу європейським партнерам і сподівається, що вдасться не допустити проведення псевдореферендумів.

Як повідомлялось, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки так званих "референдумів" щодо анексії.

Нагадаємо, у Кремлі поспішають із організацією так званих "референдумів" на захоплених територіях України до 15 вересня.

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