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У Зеленського розповіли про святкування Дня незалежності цього року

Київ, Субота 18 липня 2020 17:42
У Зеленського розповіли про святкування Дня незалежності цього року
Фото: День незалежності України в Києві в 2019 році (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві 24 серпня може відбутися Хода ветеранів

У рамках святкування Дня незалежності України 24 серпня може відбутися Хода ветеранів. Дана акція розглядається як неполітична.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента за підсумками засідання Консультативної ради у справах ветеранів.

Повідомляється, що на засіданні Консультаційної ради при президентові України підтримали ініціативу ряду ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня незалежності Ходи ветеранів. Це буде неполітична і об'єднавча акція, яка продемонструє силу і єдність.

Крім того, стало відомо про заходи до Дня пам'яті захисників України, який відзначатиметься 29 серпня. Зокрема, в цей день планується провести хвилину мовчання, а біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві відбудеться панахида у пам'ять про загиблих захисників. Подібні заходи пройдуть і в інших містах країни.

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський скасував традиційний військовий парад до Дня незалежності, а виділені на нього кошти перерахували військовим.

У підсумку День незалежності України в 2019 році пройшов у новому форматі: з Ходою гідності, Маршем захисників з участю ветеранів та волонтерів, молебнем та врученням державних нагород.

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