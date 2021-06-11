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У Зеленського розповіли про відносини з місцевою владою

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Прийшовши до влади, команда Володимира Зеленського не поспішала вибудовувати діалог з місцевими елітами. Під час карантину через коронавірус пройшла хвиля "бунтів", коли облцентри самовільно пом'якшували і відмовлялися від карантинних обмежень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Наводять Мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами".

Ситуація змінилася, коли замість Сергія Трофімова за регіональний напрямок в ОП з осені минулого року став відповідати Кирило Тимошенко. Він взявся вирівнювати відносини Банкової з місцевою владою.

"Після минулорічних виборів до органів місцевого самоврядування комунікація між центральною та місцевою владою сильно змінилася. В кращу сторону. Ми ж розуміємо, що коли різні гілки влади працюють разом і знаходять спільну мову, то і виграють від цього всі", - сказав РБК-Україна Тимошенко.

Нагадаємо, в Україні розпочав роботу Конгрес регіональної влади. Новий орган допоможе налагодити постійний діалог між місцевою владою та урядом.

Зазначимо, президент раніше заявив, що в Україні буде розроблено законодавство, яке спрямоване на оптимізацію дохідної частини місцевих бюджетів. Це означає, що ще більше податкових надходжень залишатиметься на місцях.

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