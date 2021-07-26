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У Зеленського розповіли про комунікацію з Пінчуком

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Офіса президента України немає ніякої особливої комунікації з українським олігархом Віктором Пінчуком. Такі відносини в ОП і з іншим представником надвеликого бізнесу.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою при президентові Зеленському".

Ще один співрозмовник видання повідомив, що Пінчук не з тих людей, хто буде нав'язуватися, але якщо у нього виникають які-небудь питання до Банкової - він їх задає.

До того ж у порівнянні з іншими представниками великого бізнесу він не так сильно "нахабніє", тому до нього і питань менше, уточнило джерело.

Політолог Володимир Фесенко розповів виданню, що дружелюбність - головний козир мільярдера, з якого він заходить до будь-якої команди на Банковій. Олігарх виглядає більш виграшно, ніж інші представники "олігархічного прошарку", вважає він.

"У нього інша медійна стратегія. Він не заходить в поле новинних телеканалів. Його ЗМІ обмежуються телешоу і "Фактами". Пінчук возиться з цими музеями, "зеленими" металургійними заводами, але це реально його ідейне мислення. Він не ховається під цим образом", - сказало джерело в оточенні президента.

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Віктор ПінчукВолодимир Зеленський