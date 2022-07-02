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У Зеленського розповіли про зміну тактики Росії у війні

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Київ, Субота 02 липня 2022 08:56
У Зеленського розповіли про зміну тактики Росії у війні Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія змінила тактику у війні проти України. Агресор атакує ракетами мирні міста, аби залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб той пішов на деякі поступки Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

"Це нова тактика Росії - бити по житлових кварталах та тиснути на Західні політичні еліти, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Все це не працюватиме", - зазначив Подоляк.

За його словами, з одного боку, росіяни абсолютно не враховують, як реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами.

"Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки". З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати", - пояснює Подоляк.

При цьому радник керівника Офісу президента наголосив, що цю тактику РФ можна зламати.

"Нам, по-перше, справді потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібна не лише ППО, а й система протиракетної конкретної оборони. І їх нам передадуть, бо це є ключовим, щоб зламати нову концепцію війни Росії", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів однієї з багатоповерхівок.

Додамо, також Росія завдала масованих ракетних ударів і по українській столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку.

При цьому окупанти продовжують атакувати Миколаїв десятками ракет.

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Офіс президента Ірина Подоляк Війна Росії проти України
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