У Зеленського розповіли про два підходи до кадрової політики

В української влади є як мінімум два підходи до кадрової політики. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вся президентська рать: як Зеленський формує команду влади і хто йому в цьому допомагає".

Представник команди президента на правах анонімності розповів, що перший підхід - це, коли всі пропонують своїх кандидатів.

"Когось Шмигаль (прем'єр-міністр, - ред.) запропонував, кого з губернаторів - Трофімов (заступник голови ОП, - ред.), когось самому Трофімову запропонували і так далі. Накопичуються цілі стопки таких пропозицій", - розповів він.

Другим підходом представник команди назвав креатив від Зеленського та "квартальщиків".

"Відмінний приклад - Саакашвілі. Ось ходить такий чудовий яскравий товариш без діла, давайте призначимо його. Тим більше, уряду дуже сильно не вистачає яскравих спікерів", - розповів він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як вибирають кандидатів на принципові посади. Зокрема, президент України з прем'єр-міністром обговорюють кандидатури на принципові посади.