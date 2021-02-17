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У Зеленського проти подачі води в Крим. Щоб виключити повністю, добудують дамбу

Автор: РБК-Україна

Постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич проти подачи води на півострів до його деокупації. Щоб повністю виключити попадання води, треба добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, позиція представництва однозначна - ніякої води в Крим до деокупації.

"Обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107-му кілометрі каналу, яка, з одного боку, максимально виключає попадання води на тимчасово окупованого Крим, а з іншого - дозволить значно поліпшити заходи по меліорації південних районів Херсонщини", - розповів Кориневич за підсумками зустрічі з управлінням каналу

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з водопостачанням Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". І будь-які скарги Москви з цього питання абсолютно безперспективні.

Також раніше Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій.

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Новини України Кримводаокупація
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