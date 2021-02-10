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Україна пропонує НАТО небо біля Криму для повітряних операцій

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 12:59
Україна пропонує НАТО небо біля Криму для повітряних операцій Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна пропонує проводити операції НАТО в повітряному просторі біля Криму. Це не стосується неба над самим окупованим Кримом.

Про це на зустрічі із заступником генсека НАТО Патріком Тернером заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ.

Повідомляється, що Україна розраховує на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації уздовж кордону з Росією, а також пропонує використовувати для повітряних операцій альянсу простір в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).

"Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо", - підкреслив Криклій

Відзначимо, даний район польотної інформації поширюється на південь Херсонської і Запорізької областей, а також на відкриті води Чорного моря. До окупації Криму управління здійснювалося з Сімферопольського центру "Кримаероруху". Після неї диспетчерів перевели до Дніпра та Одеси.

Польоти над Кримом закрито Україною, але Російська Федерація використовує повітряний простір над півостровом.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стає ближчою до членства в альянсі.

Він також пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі.

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