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У Зеленського прогнозують "зовсім іншу ситуацію" з коронавірусом через 10 днів

Новини » Коронавірус     20.06.2020 - 02:22
У Зеленського прогнозують "зовсім іншу ситуацію" з коронавірусом через 10 днів
Фото: Зеленський в масці (president.gov.ua)

В ОП не виключають посилення карантину

Через 10 днів ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні може кардинально змінитися. Збільшення кількості хворих відбудеться, якщо люди і надалі ігноруватимуть дотримання умов карантину.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Тимошенко закликав, зокрема, дотримуватися дистанції та маскового режиму.

"Якщо ми зараз не заповільнимо цю ситуацію, може бути через 10 днів зовсім інша ситуація. А ми не хочемо знову вводити карантин, який був у нас. Закликаємо зараз максимально усіх дотримуватися умов карантину. Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через 10 днів. Тому треба носити маски, дезинфікувати руки і притримуватися інших умов, які потребують заклади", - сказав заступник глави ОП.

Водночас, він наголосив, що влада не хоче посилювати карантин, однак таку ймовірність не відкидає.

"Ми не хотіли б знову посилювати карантин, бо це удар і по економіці, і по людях, але такий захід не виключається", - додав Тимошенко.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що окремі регіони України можуть повертатися до жорсткого карантину.

РБК-Україна писало, що у Києві можуть повернутися до раніше скасованих карантинних обмежень.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусОфіс президента
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