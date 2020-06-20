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У Зеленского прогнозируют "совсем другую ситуацию" с коронавирусом через 10 дней

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 02:22
У Зеленского прогнозируют "совсем другую ситуацию" с коронавирусом через 10 дней
Фото: Зеленский в маске (president.gov.ua)

В ОП не исключают усиление карантина

Через 10 дней ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может кардинально измениться. Увеличение количества больных произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Тимошенко призвал, в частности, соблюдать дистанцию и масочный режим.

"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, требующих заведения", - сказал заместитель главы АП.

В то же время, он подчеркнул, что власти не хотят усиливать карантин, однако такую вероятность он не исключает.

"Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике и по людям, но такая мера не исключается", - добавил Тимошенко.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину.

РБК-Украина писало, что в Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КоронавирусОфис президента
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