У Зеленського закликали Кабмін вирішити боргову кризу в "зеленій" енергетиці

Кабінет міністрів України має вирішити проблему боргів держави перед інвесторами у відновлювану енергетику, щоб вирішити кризу платежів в секторі "зеленої" енергетики.

Про це йдеться в листі Офісу президента на адресу Європейської бізнес- асоціації, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Перед цим ЄБА направляла листа в ОП з проханням вирішити проблему боргів в секторі "зеленої" енергетики, оскільки криза вже призвела до зневіри інвесторів в Україну та відтоку іноземних інвестицій з держави.

"Відповідно до законодавства саме уряд забезпечує проведення державної політики щодо регулювання національної економіки", - говориться у відповіді ОП.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

На думку виконавчого директора Асоціації сонячної енергетики України Артема Семенишина, через боргову кризу в секторі "зеленої" енергетики Кабінет міністрів України позбавив роботи 5 тисяч українців, які протягом декількох років були зайняти в процесі будівництва об’єктів "зеленої" енергетики в Україні та інших суміжних підприємствах галузі.

Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток "зеленої" енергетики в Україні.