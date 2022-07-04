У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями

Глава Кремля Володимир Путін вже веде війну проти Європи. Тому європейським лідера варто прощатися з небезпечними ілюзіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
За його словами, газовий шантаж, зростання цін, штучна міграційна криза в Європі, кібератаки та пропаганда Росії є наслідками війни, яку розв'язав Кремль.
"Кожен із цих елементів є частиною великої картини: з точки зору Путіна, він УЖЕ веде війну з Європою. Багато eu-лідерів це зрозуміли. Іншим варто швидше прощатися з небезпечними ілюзіями", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, глава військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія хоче повного знищення України як держави.
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