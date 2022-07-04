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У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін вже веде війну проти Європи. Тому європейським лідера варто прощатися з небезпечними ілюзіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

За його словами, газовий шантаж, зростання цін, штучна міграційна криза в Європі, кібератаки та пропаганда Росії є наслідками війни, яку розв'язав Кремль.

"Кожен із цих елементів є частиною великої картини: з точки зору Путіна, він УЖЕ веде війну з Європою. Багато eu-лідерів це зрозуміли. Іншим варто швидше прощатися з небезпечними ілюзіями", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, глава військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія хоче повного знищення України як держави.

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