ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Инициатива Grain from Ukraine помогает странам, борющимся с голодом, - Заривна

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 21:20
Инициатива Grain from Ukraine помогает странам, борющимся с голодом, - Заривна Фото: инициатива Grain from Ukraine помогает борющимся с голодом странам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина экспортировала 25 000 тонн зерна в Сомали - страну, половина населения которой до середины 2023 года может жить в условиях кризисного отсутствия продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Дарью Заривну в комментарии Express.co.uk.

По ее словам, инициатива Grain from Ukraine полезна и для украинской экономики, и для государств, оказавшихся на грани голода.

"У нас есть разные сложные вопросы и проблемы с аграрным сектором, и украинские аграрии находятся в очень сложной ситуации, но в то же время мы понимаем, что потребность в украинском сельском хозяйстве не уменьшится", - пояснила она.

Она также добавила, что Украина стремится наладить новые дипломатические отношения со странами Африки, чтобы вывести их на новый уровень по сравнению с тем, как они развивались в прошлом.

Согласно инициативе, западные страны оплачивают партии зерна, которые загружают на украинские корабли, и покрывают расходы по его транспортировке в выбранную ими африканскую страну.

"Итак, благодаря этой стратегии одним кораблем можно одновременно помочь экономике двух стран - Украине, которая страдает от войны, и африканским странам, которые страдают от голода", - пояснила советник президента.

Напомним, в декабре в Сомали прибыло судно с гуманитарным грузом украинской пшеницы. Судно NEVA – третье судно в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в порт назначения. На его борту 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента
NEWS
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году