Инициатива Grain from Ukraine помогает странам, борющимся с голодом, - Заривна

Украина экспортировала 25 000 тонн зерна в Сомали - страну, половина населения которой до середины 2023 года может жить в условиях кризисного отсутствия продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Дарью Заривну в комментарии Express.co.uk .

По ее словам, инициатива Grain from Ukraine полезна и для украинской экономики, и для государств, оказавшихся на грани голода.

"У нас есть разные сложные вопросы и проблемы с аграрным сектором, и украинские аграрии находятся в очень сложной ситуации, но в то же время мы понимаем, что потребность в украинском сельском хозяйстве не уменьшится", - пояснила она.

Она также добавила, что Украина стремится наладить новые дипломатические отношения со странами Африки, чтобы вывести их на новый уровень по сравнению с тем, как они развивались в прошлом.

Согласно инициативе, западные страны оплачивают партии зерна, которые загружают на украинские корабли, и покрывают расходы по его транспортировке в выбранную ими африканскую страну.

"Итак, благодаря этой стратегии одним кораблем можно одновременно помочь экономике двух стран - Украине, которая страдает от войны, и африканским странам, которые страдают от голода", - пояснила советник президента.