У Зеленского объяснили, почему для Украины важно поражение РФ, а не перемирие

"Следует помнить, что настоящий мир не может быть достигнут ценой уступок агрессору, которые только разжигают его аппетит. Иначе - только путь к катастрофе", - отметил он.

Почему Украине важно поражение РФ: 5 факторов

Первое. Так, по словам Подоляка, пока не существует гарантий, которые помешали бы РФ возобновить боевые действия в любой момент после заключения фиктивного перемирия. Более того, именно так и поступит РФ, которая не будет наказана за массовые преступления и разрушение международного права.

Второе. ⁠РФ в случае перемирия, безусловно, получит стратегическое преимущество, будет вести себя на глобальных рынках еще более дерзко.

"Точно сформирует активную сеть стран-провокаторов, которые начнут более активно дестабилизировать регионы. Кремль также использует это время для перевооружения и подготовки к новому этапу агрессии или агрессий", - отмечает Подоляк.

Третье. ⁠Временное перемирие абсолютно зафиксирует оккупацию со стороны РФ части украинских земель и утвердит в мировом порядке право агрессора на аннексию территорий военным путем. Это будет очень насыщенная милитарная зона.

"А "право сильного" и "право на захватническую войну" станут ключевыми элементами внешней политики", - констатирует советник.

Четвертое. Обязательным условием перемирия будет отказ Украины от вступления в НАТО.

"Это даст РФ надежду и возможность удерживать Украину в своей орбите влияния. И это лишает всякого смысла такие концепции, как "суверенитет" и "субъектность". Это абсолютный нонсенс для современного мира", - говорит Подоляк.

Пятое. ⁠Настоящее восстановление Украины (территории, инфраструктуры, качества жизни граждан) возможно только при возвращении контроля над территориями. Временное прекращение боевых действий не остановит страдания миллионов остающихся под оккупацией украинцев, не даст беженцам мотивацию вернуться из-за границы, не сможет привлечь инвесторов.

"Еще раз: миллионы граждан, у которых прямо сейчас Россия ворует имущество, жилье, бизнесы, не смогут вернуться", - резюмировал он.

Заявление Путина

Накануне саммита мира президент РФ Владимир Путин сделал заявление, в котором призвал Украину капитулировать.

По его словам Кремль якобы начнет мирные переговоры только после того, как Украина выведет свои войска с четырех регионов Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В Институте изучения войны уже проанализировали спич главы Кремля. Аналитики считают, что целью таких заявлений Путина была попытка подорвать поддержку Украины Западом.