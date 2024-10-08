У Зеленского объяснили, почему нереальны "стратегии деэскалации" в войне РФ против Украины

В информационном поле появляются различные варианты завершения войны России против Украины, в которых напавшая страна не терпит поражение. Но они ошибочны, поскольку будут только поощрять агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Так, чиновник высказался о "странных "мирных планах", "компромиссных вариантах" и "стратегиях деэскалации", упоминания о которых циркулируют в глобальном информационном поле".

По его словам, их "фундаментальная проблема" даже не в том, что они "совершенно противоречат стремлениям Украины, противоречат основам паритетности и безопасности".

"Они категорически невыполнимы, потому что противоречат базовой логике. Логике, в которой очевидно, что не проигрыш агрессора лишь поощряет его к продолжению экспансии", - подчеркивает Подоляк.

В этом контексте представитель Офиса президента высказался о "табу" на удары переданным Западом оружием вглубь территории РФ по местам, откуда оккупанты обстреливают Украину. И о возможности сбивать российские воздушные цели странами НАТО.

"Поэтому мы почему-то должны признать абсолютно алогичный тезис, что сбивание силами НАТО российских ракет, летящих по украинским городам, может сильнее разжечь войну. Точно? Вообще не видим несоответствия, что стрелять по "шахедам" можно, а по их стартовым площадкам запрещается?" То есть? Сбивайте стрелы, а лучника-стрелка оставьте в покое, пусть и дальше тешится", - пишет Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что украинской стороне предлагают "согласиться с тем, что ублажение агрессора отобьет у него аппетит", и что якобы "замораживание войны" отвечает интересам Европы безопасности, а "согласие Украины на потерю территорий и миллионов их жителей - нашим украинским интересам".

"Какой логикой здесь можно пользоваться? Но/но… Заведено смеяться над "плоскоземельцами" и "изобретателями вечных двигателей". Заслуживают ли уважения инженеры нелогичных дипломатических конструкций, которые точно побуждают агрессора повышать геноцидные ставки?" - говорится в публикации Подоляка.

Слухи о планах о мире

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне с РФ. Он уже представил соответствующую инициативу американскому коллеге Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Пока этот план публично не представлен, и ввиду секретности документа не обошлось без разных домыслов относительно такой инициативы.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало о якобы "готовности" Украины к "заморозке" войны, но в ОП заявили, что это - фейк.

Добавим, вчера во время вечернего обращения Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев.

Также ранее РБК-Украина писало в отдельном материале, в чем заключается альтернатива формуле мира, которую предлагают Китай и Бразилия, и как на это реагирует Киев.