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У Зеленського порадили Трампу не шукати виправдання нелюдам

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Заява колишнього президента США Дональда Трампа про територіальні постуки України заради "миру" є російською пропагандою. Тому не треба виправдовувати нелюдів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"РФ не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО й Криму!" - абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам", - написав Подоляк.

Що сказав Трамп?

Нагадаємо, напередодні екс-президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Clay Travis & Buck Sexton Show заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було "відмовитися від ідеї обов'язкового вступу України до НАТО" і "визнати Крим російським", і нібито в такому випадку війни не було.

"Тоді вони мали б країну", - заявив Трамп, стверджуючи, що російський диктатор Володимир Путін нібито "був готовий домовлятися з українською владою" за таких умов.

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Дональд ТрампІрина Подоляк