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У Зеленського посміялися над Росією через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Росія переграла себе. Почала війну проти України, щоб нібито не допустити до кордонів НАТО. Однак після позитивного рішення Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції наблизила ці кордони сама.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він зазначив, що через війну проти України НАТО тепер "увійде в передмістя Петербурга" - рідного міста президента Росії

"Не дамо НАТО підійти до наших кордонів", - волали в Москві, починаючи війну. Тепер Альянс заходить в передмістя Петербурга - рідного міста Путіна. Все йде за планом, чи не так? Намагаючись всіх переграти, головне не обіграти самого себе". - написав Подоляк.

Нагадаємо, вчора на полях саміту НАТО Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський президент Володимир Путін вимагав виключити розширення НАТО на схід. Щобільше, Москва наполягала на відведенні натовських сил і озброєнь з територій країн Балтії та Східної Європи.

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