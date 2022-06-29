У Зеленського посміялися над Росією через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Він зазначив, що через війну проти України НАТО тепер "увійде в передмістя Петербурга" - рідного міста президента Росії

"Не дамо НАТО підійти до наших кордонів", - волали в Москві, починаючи війну. Тепер Альянс заходить в передмістя Петербурга - рідного міста Путіна. Все йде за планом, чи не так? Намагаючись всіх переграти, головне не обіграти самого себе". - написав Подоляк.

Нагадаємо, вчора на полях саміту НАТО Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський президент Володимир Путін вимагав виключити розширення НАТО на схід. Щобільше, Москва наполягала на відведенні натовських сил і озброєнь з територій країн Балтії та Східної Європи.

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