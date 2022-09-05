RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського попросили жителів Криму почати підготовку до деокупації

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз необхідно починати підготовку до періоду деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Просимо жителів окупованих територій, включаючи півострів Крим, стежити за оголошеннями органів влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води та зарядити повербанки. Все буде Україна", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період активної деокупації.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, українська армія звільнила три населені пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримОфіс президентаВійна Росії проти України