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У Зеленського пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори США

Автор: Дмитро Левицький

В Офісі президента України відреагували на американські санкції проти українських громадян за втручання у президентські вибори. Обіцяють покарати причетних до втручання.

Про це йдеться в заяві керівника Офісу президента Андрія Єрмака на сторінці у Twitter.

Він зазначив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від приналежності до партії.

"Незалежно від приналежності до партії, ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання в вибори в США", - написав Єрмак.

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Нагадаємо, у понеділок Міністерство фінансів США заявило про введення санкцій проти семи громадян України. У санкційному списку опинився народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Зазначимо, Дубінського та інших українців в США пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, якого у Вашингтоні називають "агентом Росії".

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента заявляли, що глава держави Володимир Зеленський не буде коментувати ситуацію з санкціями США за втручання у вибори.

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Новини України Володимир ЗеленськийАндрій ЄрмакСанкціїВибори в США