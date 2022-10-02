В Зеленского поблагодарили 10 стран, которые поддерживают вступление Украины в НАТО

Украина благодарит союзников за поддержку ее вступления в НАТО. Речь идет уже о десяти государств-членов блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"За 48 часов с подписания заявки на вступление в НАТО 10 стран блока поддержали членство Украины в Альянсе. В основном это страны, которые хорошо помнят ядовитые когти ru-империи. Спасибо союзникам за демонстрацию лидерства и ответственности. История творится сегодня", - написал Подоляк.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что уже 10 стран поддержали членство Украины в НАТО, такие как Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия и Канада.

Добавим, согласно алгоритму процедуры вступления в блок, поддержать членство Украины должны все его 30 стран-членов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.