У Зеленського підтвердили зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін проведуть двосторонню зустріч після нормандської зустрічі. Про це повідомив заступник глави канцелярії президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, скоріше від усього, о 20:30.

"Президент України Володимир Зеленський проведе двохсторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним", - заявив він.

Раніше двохсторонню зустріч підтвердили у Кремлі і зазначили, що тривалість зустрічі буде залежати від двох лідерів. Як повідомляли росЗМІ, Зеленський і Путін будуть обговорювати питання - від газового транзиту до відновлення авіасполучення. Цей діалог відбудеться вже після завершення підсумкової прес-конференції (за графіком 19:45 за київським часом). Їх особиста зустріч почнеться о 20:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що нормандська зустріч буде тривати три години.

Додамо, українська сторона зацікавлена в довгостроковому газовому контракті. У свою чергу, Путін назвав неприйнятними умови України за новим контрактом на транзит з 1 січня 2020 року. Позиція Європейського союзу, в цілому, зводиться до підтримки України.