У Зеленського планують на четвер скликати позачергову сесію Ради

У президента Володимира Зеленського планують вже на четвер скликати позачергову сесію парламента і вимагати прийняти законодавство щодо Вищого антикорупційного суду. Про це заявив радник президента Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначає Рябошапка, сесію будуть скликати для прийняття "ще кілька ініціатив". Зокрема, законодавство для роботи антикорупційного суду.

"Зараз ми плануємо вже на четвер скликати позачергову сесію парламента. Ми будемо вимагати від парламента прийняти законодавство, яке дасть ефективно працювати Вищому антикорупційному суду. Ми будемо вимагати прийняти закон про незаконне збагачення. Крім того, буде ще кілька ініціатив, які ми будемо вимагати прийняти парламентом ще цього скликання. Очевидно, що в людей в головах вже вибори, але вони повинні виконати свій обов’язок", - заявив Рябошапка

Нагадаємо, 13 липня спікер Верховної Ради заявив про закриття десятої сесії парламенту. Він тоді заявив, що з 15 по 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.

РБК-Україна писало, що Рада неоднорозаво відмовлялась приймати законопроекти, які подавав Зеленський. Зокрема, про публічні закупівлі або законопроект про імпічмент.