У Зеленського відповіли на можливість Росії встановити в Україні "маріонетковий режим"

Велика Британія попередила, що Росія зіткнеться з жорсткими санкціями, якщо встановить в Україні "маріонетковий режим" . Але в МЗС РФ відхилили коментарі як "дезінформацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Така заява була зроблена після того, як Британія звинуватила Кремль у прагненні встановити в Україні проросійського лідера. Однак у російському відомстві звинуватили Велику Британію та трансатлантичний військовий альянс НАТО у "ескалації напруженості" через Україну.

На це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що до звинувачень слід поставитися серйозно.

"Будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", - заявив віце-прем'єр Британії Домінік Рааб.