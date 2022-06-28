У Зеленського відповіли на ультиматуми Росії для завершення війни

Росія не має права ставити Україні ультиматуми, коли закінчувати війну, оскільки не Україна її починала. Для закінчення конфлікту достатньо, щоб у Кремлі перестали відправляти ракети по містам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди", - написав в Twitter.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна може припинити війну до кінця доби і для цього необхідно виконати дві умови.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи заяву Пєскова, сказав, що заяви, що Росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми - це елемент словесного залякування, не більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.