У Зеленского оценили, как атаки на энергосистему повлияли на промышленность

"Падение реального производства в четвертом квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях 80-90%, в некоторых - 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия в зависимости от его критичности для экономики", - сказал он.

По его словам, есть некоторые предприятия практически критической инфраструктуры. К пример,, добыча угля. "Если в текущих условиях еще ограничивать электроэнергию на добычу угля, мы просто зайдем в спираль",- сообщил он и добавил что нефтедобыча, нефтепереработка - это тоже предприятия из этой группы.

"Отдельные кластеры экономики, имеющие действительно большое военное значение и обеспечивающие стабильность, мы отделили и стараемся их немного меньше ограничивать. А общая ситуация очень сложная. Это точно более 50% по четвертому кварталу в промышленном кластере", - рассказал замглавы Офиса президента.