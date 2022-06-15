У Зеленського відреагували на можливість повної мобілізації в Росії

У ЗМІ з'явилася інформація, що керівництво РФ може оголосити загальну мобілізацію в країні. Україна ж готується до різних сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Bloomberg з посиланням на європейських високопосадовців пише, що Росія витратила більшу частину свого військового потенціалу у війні з Україною. Тому не виключено, що Кремль може оголосити загальну мобілізацію. Україна готується до різних сценаріїв", - написав Єрмак.

При цьому він звернув увагу Заходу на можливість такого перебігу подій, а тому закликав до негайного надання Україні необхідної зброї.

"Якщо на Заході є розуміння імовірності найгірших (сценаріїв - ред.), то саме зараз час оперативно зміцнити здатність України до оборони", - зазначив Єрмак.

Росія оголосить мобілізацію?

Нагадаємо, за даними агенства Bloomberg, Росія може оголосити загальну мобілізацію через великі втрати й брак особового складу в армії.

При цьому російські джерела зазначають, що президент РФ Володимир Путін досі проти такого кроку, оскільки початок мобілізації означатиме публічне визнання війни.

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