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У Зеленського відреагували на ранковий удар росіян по Харкову

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ракетний удар по Харкову вранці є черговим терором мирних жителів. Росію необідно визнати державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Харків. Російські обстріли густонаселеного району міста. Є поранені та загиблі. Черговий терор мирних жителів. Росія стріляє виключно по вулицях житлових районів. Це країна - терорист. Росія має бути в списку держав-спонсорів тероризму", - написав Єрмак.

Він також зазначив, що нова західна зброя допоможе ЗСУ потужно відповісти російській боягузливій армії за всі злочини проти українців.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Харків з "Ураганів". Ворог обстріляв житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет.

Внаслідок атаки - вже 19 поранених, серед них - дитина. Чотири людини - у тяжкому стані.

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ХарківАндрій Єрмакракетный удар