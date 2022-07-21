У Зеленського відреагували на ранковий удар росіян по Харкову

Ракетний удар по Харкову вранці є черговим терором мирних жителів. Росію необідно визнати державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Харків. Російські обстріли густонаселеного району міста. Є поранені та загиблі. Черговий терор мирних жителів. Росія стріляє виключно по вулицях житлових районів. Це країна - терорист. Росія має бути в списку держав-спонсорів тероризму", - написав Єрмак.
Він також зазначив, що нова західна зброя допоможе ЗСУ потужно відповісти російській боягузливій армії за всі злочини проти українців.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Харків з "Ураганів". Ворог обстріляв житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет.
Внаслідок атаки - вже 19 поранених, серед них - дитина. Чотири людини - у тяжкому стані.
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