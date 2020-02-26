У Зеленського відреагували на самопідпал під Офісом президента

Чоловік, що влаштував самопідпал під Офісом президента, міг піти на такий вчинок через проблеми з місцевою владою. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.

Повідомляється, що чоловік не брав участі в мітингу медичних працівників, і під стінами Офісу президента з'явився за кілька хвилин до підпалу.

"Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доставили "швидкою" на місце огляду і надання допомоги. Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що самопідпал влаштував житель Сумської області Олександр Бурлаков. За його словами, він пішов на це через те, що сільська рада і Держгеокадастр не дали розпаювати землю.

Відзначимо, останній гучний випадок самопідпалу в Києві відбувся влітку 2018 року, коли колишній військовий підпалив себе біля будівлі Міністерства оборони. Пізніше відомство виступило із заявою, що ця акція була здійснена з метою тиску на суд.