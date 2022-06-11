У Зеленського відреагували на роздачу паспортів РФ у Херсоні
В окупованому Херсоні почали роздавати російські паспорти. Голова Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що ця ініціатива провалиться, як і всі інші, ініційовані РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
"Так проваляться й інші реконструкції минулого з побудовою СРСР 2.0, які намагається втілювати в життя Росія", - каже він.
Єрмак запевнив, що з Україною такого сценарію не буде.
Як повідомлялося, Росія почала видавати свої паспорти українцям у Херсоні. Документ отримали 25 мешканців міста.
Також Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Так звані "військові адміністрації" повідомляють про видачу перших паспортів.
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