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У Зеленського назвали Росію нікчемною після удару по Одесі

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter.

"На словах ти Лев Толстой, а насправді... Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигло висохнути чорнило, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту і заява Міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства", - написав Подоляк.

При цьому він зазначив, що такі дії з боку Москви - показник того, чим насправді є російське прагнення до миру.

Нагадаємо, вранці суботи, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Пізніше стало відомо, що у порту Одеси, який окупанти атакували крилатими ракетами в суботу, 23 липня, знаходилося зерно для експорту.

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