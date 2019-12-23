У Зеленського відреагували на відкриття Путіним залізничного сполучення з Кримом

Представництво президента України в окупованому Криму звертає увагу, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченського мосту є протиправним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представництва.

У представництві відзначають, що будь-який в'їзд на тимчасово окупований Крим повинен бути узгоджений з українською стороною і через КПВВ на адміністративному кордоні.

"Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію України - в Автономну Республіку Крим і Севастополь. Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекрила рух по Керченській протоці у період з 21 по 24 грудня у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на відкриття залізничного сполучення з окупованим Кримом.