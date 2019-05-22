У Зеленського відреагували на відмову Ради розглядати закон про вибори

Президент України наділений лише право законодавчої ініціативи, і якщо Верховна рада відмовляється міняти закон про вибори, то вибори можуть пройти і за старим законом. Про це заявив представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Також представник президента у Верховній раді пояснив закриті списки у законопроекті Зеленського про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів".

"Те, що було внесено сьогодні, було результатом компромісу. Ми за відкриті списки і за виборчий кодекс, ми за зниження бар’єрів. Закриті списки це не найкращий варіант, але це точно не гречкосій та мажоритарщина", - заявив Стефанчук.

Крім того, Стефанчук заявив, що указ про розпуск Ради буде опублікований завтра, 23 травня.

"Думаю, що завтра буде оприлюднено указ про розпуск ", - сказав Стефанчук.

За його словами, у Зеленського побачили відносини між президентом та парламентом.

"Мені потрібно переговорити ці питання з президентом України. У нас є декілька планів, але вони будуть залежати від реакції у Верховній раді. Ми реакцію отримали. Далі ми будемо вибудовувати по плану "А, Б, С", - заявив він.

"За результатом вчорашніх переговорів було запропоновано дві позиції: це зниження барєру до 3%, а також питання щодо виключення мажоритарки. Тому ми погодились на цей варіант, але ви бачите як виконуються ці домовленості", - додав Стефанчук.

За його словами, Зеленський буде надалі піднімати питання про вибори за відритими списками.

"За консультаціями було сказано, що в той час, який у нас є ми встигнемо відмовитись від мажоритарки і знизити барєр для того, щоб до влади запустити нові сили, які не можуть набрати 5%, але які користуються підтримкою в суспільстві. Ми сприйняли цей підхід як проміжний. В новій Раді ми все рівно будемо ставити питання про вибори за відритими списками. Для нас це принципово. Це європейська якість підходу", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Рада відмовилась голосувати за законопроекти Зеленського, зокрема за законопроект про вибори та публічні закупки.

Раніше повідомлялось, що Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про вибори. Також сьогодні Зеленський вніс в Раду свій перший законопроект. Це проект закону про внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Додамо, що Зеленській під час промови на інавгурації заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.