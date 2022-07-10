У Зеленського відреагували на "герб" окупаційної влади Харківської області

Напередодні російські окупанти представили "герб Харківської області", який планують використовувати на тимчасово окупованих територіях. Як основа загарбники взяли герб Харкова і просто розмістили за ним двоголового орла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть", - відповів Класик, побачивши окупаційну версію "герба" Харкова", - написав він.

Подоляк заявив, що в Москві нічого не знають про жителів Харкова, якщо "думають, що тут можна кого-небудь зламати".

"В України є тільки один герб - тризуб. Тут ніколи не буде общипаної російської "курки", - підкреслив він.