У Зеленського усвідомлюють наслідки законопроекту №1210, - Каленков

В Офісі президента усвідомлюють наслідки прийняття законопроекту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів. Про це заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи підсумки зустрічі представників гірників і металургів з керівництвом офісу президента.

На зустрічі була присутня заступник глави офісу президента Юлія Ковалів, заступник міністра економіки, заступник міністра фінансів, представники податкової служби, ПАТ "Укрзалізниця" та інші.

"Добре, що ця зустріч була. Вона, принаймні, показує важливість проблеми. Ми говоримо не про кризу в окремій галузі – ми говоримо, що прийняття цього законопроекту №1210 може включити маховик, який вплине на всю економіку України. Мені здається, нам вдалося показати це Юлії Ковалів, і вона це прекрасно розуміє. Як і ті експерти, які були присутні (на зустрічі)", – сказав він.

Питання стоїть про можливу втрату національною економікою 30% всіх валютних надходжень, залізнична галузь може втратити 40% обсягів вантажоперевезення, оскільки в разі прийняття законопроекту №1210 залізорудні підприємства позбудуться можливості експортувати свою продукцію і будуть змушені зупиняти виробництво, пояснив Каленков.

У свою чергу голова Федерації металургів України Сергій Біленький зазначив, що представники офісу президента в ході зустрічі отримали від бізнесу всю необхідну інформацію, щоб прийняти виважене рішення щодо ренти на видобуток залізної руди.

За його словами, Ковалів записала 15 пунктів найбільш проблемних питань, які найбільше турбують металургів і гірників.

"Сьогодні Юлія Ковалів розуміє, які питання найбільше турбують галузь. Я думаю, по кожному з них ми зможемо провести конструктивну окрему зустріч", – зазначив глава ФМУ.

Нагадаємо, раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало відкликати скандальний законопроект №1210. Каленков попередив, що після внесення тисяч правок №1210 перетвориться на "законодавчий спам".