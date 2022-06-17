ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського спростували прохання лідерів ЄС почати переговори з Путіним

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 червня 2022 18:41
У Зеленського спростували прохання лідерів ЄС почати переговори з Путіним Фото: прес-секретар президента Сергій Нікіфоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії в ході вчорашнього візиту до України не переконували президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

"Навпаки, вчора на зустрічі говорилося, що тільки Україна самостійно може визначати, коли і на яких умовах сідати за стіл переговорів з Росією. До того ж, наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала в найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і далі надаватимуть нам оборонну, економічну і політичну підтримку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Die Welt писало, що лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії нібито переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним, обіцяючи підтримку в наданні статусу кандидата на вступ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що тільки вибір між захопленим півднем і Донбасом може змусити Путіна погодитися на мирні переговори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска