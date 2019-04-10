У Зеленського ще не визначились з кадровими рішеннями

Жодних кадрових рішень у команді Володимира Зеленського не ухвалювали
Жодних кадрових рішень у команді кандидата у президенти Володимира Зеленського не ухвалювали. Про це повідомили у прес-службі Зеленського.
У Зеленського зазначили, що зараз триває процес аналізу та відбору кандидатур для призначення на державні посади. Список на призначення оголосить Володимир Зеленський.
"Будь-які прогнози щодо персонального складу команди, оприлюднення будь-яких прізвищ у зв’язку з посадами є передчасним. Команда Зеленського та її представники не роблять таких припущень ані публічно, ані конфіденційно", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що Зеленський планує призначення одразу після виборів в Україні.
"Повідомлення ґрунтуються на домислах і припущеннях. Жодних кадрових рішень у команді Володимира Зеленського не ухвалювали. Більш того, вони не будуть кулуарними, бо ж недарма ми запитували українців, кого вони хотіли б бачити на ключових посадах", - додали у прес-службі.
Раніше у матеріалі РБК-Україна говорилось про те, що головною небезпекою в другому турі кандидата в президенти Володимира Зеленського бачать низьку явку їхніх прихильників.
Раніше в команді Петра Порошенка заявили, що не вважають безнадійним відставання майже в два рази від кандидата в президенти Володимира Зеленського в першому турі виборів.