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У Зеленського пояснили слова про "червону лінію" в Маріуполі та вихід з переговорів

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський словами про "червону лінію" в Маріуполі та вихід з переговорів мав на увазі призупинення політичної складової, якщо будуть знищені захисники міста. Гуманітарні переговори все одно триватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Є кілька столів в рамках переговорного процесу. На одному з них лежить політична карта, на іншому - карта врегулювання з точки зору виходу з війни, але є ще окремі карти, гуманітарні. Це обмін полоненими, гуманітарні коридори, можливість вивести наших людей з тимчасово окупованих територій. Коли президент говорить про припинення переговорного процесу, безумовно, мається на увазі повна зупинка політичної складової, або всіх інших, крім гуманітарної", - зазначив він.

За його словами, переговори про обмін полоненими і відкриття гуманітарних коридорів йтимуть постійно.

"Тому, що це наші люди, і ми не можемо без цього владнати справи цих людей, так щоб вони не відчували себе кинутими", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що Росія хоче не просто знищити захисників Маріуполя, а демонстративно поставити їх на коліна.

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