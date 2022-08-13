RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського пояснили, чому Росія обстрілює Запорізьку АЕС

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія обстрілює Запорізьку атомну станцію, щоб знеструмити південні області, а потім звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Подоляк зазначив, що російські пропагандисти намагаються звинуватити в обстрілах ЗАЕС українських військових.

"РФ б’є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета - від’єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію", - пояснив він.

За його словами, ООН і МАГАТЕ продовжують "уважно вивчати стелю".

Нагадаємо, українців, зокрема жителів Енергодару, попередили, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС під прапором України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСОфіс президентаВійна в Україні