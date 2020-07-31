У Зеленського пояснили, як працюватиме закон про релігійні держсвята

Закон про надання державного статусу окремим релігійним святам дасть юридичну можливість роботодавцям надавати вихідний день працівнику, який відзначатиме одне з цих свят. Пропонується визнати державними свята Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Як пояснив Жовква, такий закон продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги та надасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування, а представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання.

"Філософією цього документа є побудова в Україні мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу. Адже саме такі принципи втілені у розвинутих демократичних країнах", - зазначив він.

За словами Жовкви, в Україні десятиліттями панувала ідеологія "державного атеїзму", яка спотворила ставлення людей до окремих релігійних течій.

"У країнах Євросоюзу існують глибокі традиції поваги до релігій та релігійних конфесій. Їхні права закріплені у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожну людину, незалежно від її релігійних переконань", - додав він.

Нагадаємо, розробити законопроект щодо визнання релігійних свят державними доручив уряду президент Володимир Зеленський; Кабмін має обговорити майбутній документ з релігійними організаціями.