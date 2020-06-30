У Зеленського обговорили реформу приватизації

Національна рада реформ на чолі з президентом Володимиром Зеленським обговорила концепцію реформи приватизації. Процес приватизації планують кардинально прискорити.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Наголошується, що в Україні у державній власності перебувають 3,6 тисячі підприємств, кожне п'яте з яких - збиткове. При цьому заборгованість по зарплаті в цих структурах становить 2,9 мільярда гривень.

За перші п'ять місяців 2020 року було проведено понад 800 аукціонів з приватизації, що дозволило перерахувати в бюджет 500 мільйонів гривень.

"За участю Фонду державного майна підготовлений комплексний законопроект, який повинен зафіксувати процедуру передачі об'єктів у приватну власність, поліпшити процедуру приватизації та забезпечити її інституційну спроможність", - повідомили в ОП.

Згідно з проектом, рішення про передачу об'єктів для приватизації повинен приймати Кабінет міністрів, якщо:

орган управління не має обґрунтованих причин залишити об'єкт у своїй власності;

борги об'єкта перевищують 50% вартості активів;

об'єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням або перебуває у податковій заставі.

Також Зеленський запропонував доопрацювати законопроект про угоду про визнання винуватості, так як даний проект поки не готовий до реалізації.

Раніше РБК-Україна писало, що Фонд держмайна відмовився від великої приватизації на час кризи.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що приватизація великих держпідприємств відкладається через падіння ціни на них у зв'язку з світовою кризою.