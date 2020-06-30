У Зеленського обговорили реформу приватизації

Приватизацію хочуть кардинально прискорити
Національна рада реформ на чолі з президентом Володимиром Зеленським обговорила концепцію реформи приватизації. Процес приватизації планують кардинально прискорити.
Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.
Наголошується, що в Україні у державній власності перебувають 3,6 тисячі підприємств, кожне п'яте з яких - збиткове. При цьому заборгованість по зарплаті в цих структурах становить 2,9 мільярда гривень.
За перші п'ять місяців 2020 року було проведено понад 800 аукціонів з приватизації, що дозволило перерахувати в бюджет 500 мільйонів гривень.
"За участю Фонду державного майна підготовлений комплексний законопроект, який повинен зафіксувати процедуру передачі об'єктів у приватну власність, поліпшити процедуру приватизації та забезпечити її інституційну спроможність", - повідомили в ОП.
Згідно з проектом, рішення про передачу об'єктів для приватизації повинен приймати Кабінет міністрів, якщо:
Також Зеленський запропонував доопрацювати законопроект про угоду про визнання винуватості, так як даний проект поки не готовий до реалізації.
Раніше РБК-Україна писало, що Фонд держмайна відмовився від великої приватизації на час кризи.
Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що приватизація великих держпідприємств відкладається через падіння ціни на них у зв'язку з світовою кризою.
Автор: Игорь Литвиненко