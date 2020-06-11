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Приватизація топових держпідприємств відкладається, - Шмигаль

Новини » Політика     11.06.2020 - 20:19
Приватизація топових держпідприємств відкладається, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Приватизація є одним із пріоритетів для розвитку української економіки

Приватизація великих державних підприємств відкладається із-за того, що в рамках світової фінансової кризи, ціна на них зараз не буде ринковою. Планується приватизація близько 300 малих і середніх підприємств.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході прес-конференції з нагоди 100 днів роботи свого уряду.

За його словами, приватизація є одним із пріоритетів для розвитку української економіки.

"У цьому році готується близько трьох сотень таких малих і середніх підприємств. Щодо великих підприємств, які можуть бути приватизовані в державі, ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах говорити про приватизацію, напевно, некоректно, так як не буде тієї ринкової ціни, яку б коштували ці підприємства", - заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що Фонд державного майна розробив графік приватизації держпідприємств.

"Ми плануємо приватизацію і малу і середню, і велику, вона в різних кількостях у різних часових рамках розтягнута для того, щоб потенційно отримати найбільший ефект від цієї приватизації", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше ФДМ відмовився від великої приватизації на час кризи.

Крім того, Дмитро Сенниченко заявив, Фонд держмайна не буде переносити велику та малу приватизацію через карантин.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Денис Шмигальприватизация госпредприятий
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