RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Зеленського звернулися до білорусів після провокації РФ: не дайте втягнути себе у війну

Автор: Анна Шиканова

В офісі президента України відреагували на провокацію російських окупантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна на відеозвернення радника Голови ОП Олексія Арестовича.

Арестович записав відеозвернення, в якому розповів деталі про провокацію Росії на кордоні з Білоруссю.

"Шановні білоруси, сьогодні Лукашенко в Москві. І саме під цей його візит, о 14:00 російські літаки вдарили по території України в Рівненській області, зробили петлю і вдарили по території Білорусі, після чого білоруські солдати радісно колонами пішли в бік білоруського кордону", - розповів радник глави ОП.

Він закликав жителів Білорусі не дозволяти втягувати себе в злочинну авантюру.

"Ми не збираємося воювати з білорусами, а ви не повинні собі дозволити втягнути себе в цю злочинну авантюру. Яку росіяни використовують абсолютно свідомо. Ми за 15 днів знищили понад 12 тисяч російських солдатів. Не треба вам в їх число", – заявив Олексій Арестович.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Міністр оборони України Резніков попередив про можливу провокацію РФ на кордоні з Білоруссю.

Всі оперативні новини - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти України