У Зеленского назвали законные цели для атак украинских военных

Украинские защитники могут законно атаковать любые российские объекты на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Подоляк отметил, что это является абсолютной аксиомой для руководства Украины и наших союзников.

"Любые российские объекты на оккупированной территории являются законными военными целями для атаки Вооруженными силами Украины. Любое контрнаступление и деоккупация территорий подпадает под концепцию оборонной войны", - написал он.

Напомним, в Пентагоне отметили, что РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским бойцам поражать цели, в частности в Крыму.

Ранее сообщалось, что Украина готова согласовывать с США цели для атак, если они передадут нам ракетные системы ATACMS.

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